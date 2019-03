Am Ende war es ein Rechenspiel: In Saarbrücken hatte die Mannschaft von Trainer Slobodan Grujic mit 2:3 verloren. Man werde in Polen noch einmal alles versuchen, hatte Grujic vor dem Rückspiel am Mittwochabend gesagt. Was gelang: Diesmal gewann der FCS mit 3:2, das bedeutete Gleichstand – so dass das bessere Satzverhältnis über den Einzug ins Finale des Europapokals entscheiden musste. Und hier hatten der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska und seine Mannschaftskollegen hauchdünn die Nase vorn, mit einem Satz! Damit hat der FCS nach 2014 zum zweiten Mal die Chance auf den Gewinn des ETTU-Pokals.

(fu)