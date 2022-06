Playoff-Finale der Tischtennis-Bundesliga : Timo Boll vor dem Finale gegen den 1. FC Saarbrücken: „Spüren den Druck, den sie in uns auslösen“

Timo Boll will seinen Verein Borussia Düsseldorf an diesem Samstag zur Meisterschaft führen. Foto: dpa/Marius Becker

Interview Frankfurt Im Playoff-Finale der Tischtennis-Bundesliga treffen am Samstag Borussia Düsseldorf und der 1. FC Saarbrücken aufeinander. Im Interview spricht Star-Spieler Timo Boll von Borussia Düsseldorf darüber, was die beiden Mannschaften aktuell so stark macht. Und er verrät den kleinen Vorteil, den Düsseldorf gegenüber dem FCS haben könnte.