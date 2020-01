Saarbrücken Die Tickets für das Hallenmasters waren schnell vergriffen. Nun klagt der Saarländische Fußballverband (SFV) über den illegalen Weiterverkauf im Netz – zu „Horrorpreisen“.

Das Hallenmasters, das am nächsten Sonntag in der Saarbrücker Saarlandhalle stattfindet, ist einer der Höhepunkte im Spielkalender. Acht Vereine haben sich für das Finalturnier der Hallensaison qualifiziert, von 3000 Tickets gingen die meisten an die teilnehmenden Klubs, weniger als ein Drittel ging in den freien Verkauf.