Hallenmasters : Thomé feiert mit dem FC Wiesbach in jedem Fall

Wiesbach Der FC Wiesbach ist Stammgast beim Masters. Für viele Akteure des Clubs ist das Turnier Routine. Torwart Leon Thomé, der im Sommer 2019 von der SV Elversberg zum Oberligisten wechselte, wird dagegen am Sonntag zum ersten Mal beim Masters spielen.

Logisch, dass Thomé auch beim Finalturnier spielen will – und das, obwohl dies an seinem 21. Geburtstag stattfindet. „Das Masters ist für mich die schönste Feier“, sagt er voller Vorfreude. Zu den Ambitionen erklärt der aus Sulzbach-Brefeld stammende Torwart: „Wir haben eine gewisse Qualität in der Halle. Wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir weit kommen.“ Kleines Kuriosum: Mit Marc Silva von Hellas Bildstock hat ein weiterer Torwart eines Masters-Teilnehmers am Turniertag Geburtstag. Er wird 19 Jahre alt.