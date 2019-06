Fußball : Theley schlägt den 1. FC Saarbrücken

Theley E-Jugend des VfB gewinnt Spiel um Platz drei beim eigenen Turnier. Rund 300 Spieler an zwei Tagen am Ball.

Zwei Tage lang Hochbetrieb im Theleyer Schaumbergstadion: Mehr als 300 E- und D-Jugend-Kicker kämpften am ersten Juni-Wochenende beim „3. Barmer E-Junioren-Cup“ des VfB Theley um den Sieg. Nach der Vorrunde spielten alle Erst- und Zweitplatzierten in einer Gold-Runde, alle Dritt- und Viertplatzierten in einer Silber-Runde und alle Fünft- und Sechstplatzierten in einer Bronze-Runde die Sieger aus.