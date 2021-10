Turn-Bundesliga : TG Saar verpasst vorzeitigen Einzug ins Halbfinale

Schwäbisch Gmünd Die TG Saar hat den vorzeitigen Einzug in das Halbfinale um die deutsche Kunstturn-Meisterschaft verpasst. Der Titelverteidiger unterlag am Samstag dem TV Wetzgau mit 27:44. TG-Star und Olympiasieger Nikita Nagornyy wurde mit 15 Punkten Top-Scorer des Tages.

Das Ziel, möglichst fehlerfrei zu turnen, gelang den Saarländern nicht. Gleich in der ersten Übung am Boden stürzte Waldemar Eichhorn auf seiner Schlussbahn. Statt dieses Gerät für sich zu entscheiden, stand am Ende ein knappes 6:7. Beim 2:10 am Pauschenpferd war die TG chancenlos. Einzig die Ringe konnte der amtierende deutsche Meister für sich entscheiden (9:6). Ordentliche Leistungen am Barren (3:5) und beim Sprung (5:6) reichten in der Folge nicht, um die Gastgeber in Verlegenheit zu bringen. Am Reck machte der TV mit einem deutlichen 10:2 alles klar.