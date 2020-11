Halbfinale der Turn-Bundesliga : TG Saar traut dem Braten noch nicht

Dillingen Der Halbfinalgegner der Saarländer hat seine Teilnahme mündlich abgesagt, eine schriftliche Bestätigung steht aber noch aus.

An diesem Samstag soll in der Dillinger Kreissporthalle der Halbfinal-Kampf der Kunstturn-Bundesliga zwischen der TG Saar und der KTV Straubenhardt stattfinden. Nachdem die KTV aber den Wunsch geäußert hatte, den Kampf auf den Ausweichtermin 5. Dezember zu verlegen, entwickelte sich eine Posse. Begründet wurde der Wunsch mit dem „Gesundheitsschutz aller Beteiligten“ und der „Vorbildfunktion des Sports bei der Unterstützung der Eindämmungsmaßnahmen“ angesichts der Corona-Pandemie.

Vorausgesetzt, die Gäste treten am Samstag auch wirklich nicht an. Wie die Pforzheimer Zeitung am vergangenen Dienstag berichtete, scheint die KTV Straubenhardt dies zu akzeptieren und nicht in Dillingen anzutreten. „Wir haben das ja nicht aus dem Bauch heraus entschieden. Wir können damit leben“, wird KTV-Trainer Steve Woitalla zitiert. Auch, wenn er sein Unverständnis erneut betonte: „Die Deutsche Einzelmeisterschaft ist abgesagt. Die 2. und 3. Liga der DTL sind abgesagt, ebenso die Wettkämpfe in der Rhythmischen Sportgymnastik. Die DTL gibt uns die Chance auf einen Ausweichtermin. Dann verstehe ich nicht, warum man darauf pocht, unbedingt am 21. November zu turnen.“