Dillingen Hoffnung auf Heimspiel – TG Saar holt das Liga-Finale nach Saarbrücken

Kunstturn-Bundesligist TG Saar wird in diesem Jahr das Finale der Deutschen Turnliga (DTL) ausrichten. Das gab der Verein am vergangenen Mittwoch bekannt. Das Event wird am 7. Dezember 2024 in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle ausgetragen und beinhaltet die Endrunden um die deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Männer-, Frauen- und Nachwuchs-Bundesliga.