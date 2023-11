Bronzemedaille als Minimalziel „Viel zu viele Fehler gemacht“ – TG Saar hadert nach verpasstem Einzug in das große Finale

Die TG Saar hat ihre Hausaufgaben am Samstag nicht gemacht. Jedenfalls nicht vollständig. Der Kunstturn-Bundesligist wollte sich bei Tabellenschlusslicht StTV Singen eigentlich alle zwölf Gerätepunkte sichern, um noch die Chance auf den Einzug in das große Finale um die deutsche Meisterschaft zu wahren. Doch beim 49:36 beim nun abgestiegenen StTV reichte es nur zu einem 8:4 an den Geräten. Die Teilnahme am kleinen Finale um die Bronzemedaille war der TG schon vorher sicher.