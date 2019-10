Turnen : TG Saar erreicht mit Sieg bei Aufsteiger ihr Minimalziel

Hannover Turn-Bundesligist holt 56:24-Erfolg bei TuS Vinnhorst.

Pflichtsieg eingetütet, Minimalziel erreicht: Nach dem 56:24-Erfolg beim TuS Vinnhorst bleibt die TG Saar in der Deutschen Turnliga (DTL) weiter ungeschlagen – und darf schon mal die Fan-Busse ordern. „Wir haben das DTL-Endturnier nach fünf Wettkämpfen erreicht. Es läuft gut“, stellte Thorsten Michels nach dem Sieg beim Schlusslicht fest. Offen ist freilich, ob es Ende November in Ludwigsburg um Gold oder Bronze geht.

Der TG-Vorsitzende Michels sah gegen Vinnhorst eine solide Teamleistung, zufrieden war er nicht. „Drei Gerätepunkte weg – das war nicht geplant“, ärgerte er sich über Aussetzer in den Paradedisziplinen. Mit einem mageren 7:7 starteten die Saarländer am Boden. Nach dem Pauschenpferd (12:1) und den Ringen (12:4) patzten die sonst nervenstarken Salto- und Schraubendreher am Sprung (0:9). „Felix Remuta trat hier wegen seiner Fußverletzung nicht an“, bedauerte Michels das Fehlen des deutschen Meisters.