Im Trainingslager in Spanien : FCH gewinnt Test gegen den VfB Lübeck mit 2:0

Chiclana Fußball-Regionalligist FC Homburg hat am Sonntag sein erstes Testspiel während des Trainingslagers in Spanien gewonnen. Gegen den VfB Lübeck, Tabellenzweiter der Regionalliga Nord, siegte der FCH in Chiclana de la Frontera mit 2:0 (0:0).

