Saarbrücken Virtueller Verbandstag des SFV an diesem Dienstag – mit Übertragung bei YouTube.

An diesem Dienstag um 18 Uhr beginnt der erste virtuelle Verbandstag in der Geschichte des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV). Die Delegierten aller saarländischen Vereine sind gefordert, über Fortsetzung oder Abbruch der laufenden Spielzeit 2019/2020 in allen Alters- und Spielklassen bei Frauen, Jugend sowie Männern zu entscheiden und festzulegen, wie es mit der Saison 2020/2021 weitergehen soll. Bis Montag angemeldet hatten sich 343 Clubs, um an der weitreichenden Entscheidung mitzuwirken.