Tennis : Büschfelder Senioren feiern ihr Meisterstück

Die Herren 60 des TC Büschfeld steigen in die Verbandsliga, die zweithöchste Liga an der Saar, auf. . Foto: eb

Büschfeld Die Tennisfreunde Büschfeld haben allen Grund zur Freude: In der abgelaufenen Medensaison gelang den Herren 60 die Meisterschaft in der Landesliga – und das völlig überraschend.

Dem Auftaktsieg mit 19:2 gegen den TC Orscholz folgte eine knappe Niederlage mit 9:12 gegen den TuS Wadgassen. In den restlichen vier Spielen ließen die Büschfelder dann aber nichts mehr anbrennen und siegten gegen TC Bous mit 14:7, gegen den TC Reisbach und gegen den TC Düppenweiler jeweils mit 16:5. Letztendlich gab es ein 21:0 gegen den TC Eppelborn/Dirmingen. Damit war die Meisterschaft in der Landesliga erreicht – mit zwei Punkten Vorsprung auf Wadgassen. Nächste Saison schlagen die Büschfelder somit in der Verbandsliga auf, der zweithöchsten Klasse im Saarland. „Hier kann das Ziel nur der Klassenverbleib sein“, sagen die neun Akteure einstimmig.