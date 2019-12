Tennis : Hobgarski verpasst Titel bei Hallen-DM erneut

Biberach Tennisspielerin Katharina Hobgarski hat bei der Hallen-DM in Biberach ihren ersten deutschen Meistertitel verpasst. Die 22-Jährige aus Haupersweiler unterlag am Sonntagmittag im Finale ihrer Gegnerin Antonia Lottner mit 1:6, 6:3, 1:6. Hobgarski war in Biberach an Position eins gesetzt, die 23-jährige Düsseldorferin Lottner an zwei.

