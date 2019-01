später lesen Regeländerung in Melbourne Australian Open jetzt mit Tiebreak im Entscheidungssatz Teilen

Twittern







13 deutsche Tennisprofis nehmen an den Australian Open teil. Sechs davon greifen schon am ersten Turniertag heute ein. Was die Zuschauer dann nicht mehr sehen können, ist ein Spiel mit solch einem Ergebnis wie 2003. Nachdem Angelique Kerbers jetziger Trainer Rainer Schüttler 2003 ins Halbfinale eingezogen war, folgte ihm sein nächster Gegner Andy Roddick aus den USA mit einem 21:19 im fünften Satz gegen den Marokkaner Younes El Aynaoui. dpa