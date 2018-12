später lesen Änderung gilt schon ab Januar 2019 Australian Open führen den Tiebreak ein Teilen

Nach den US Open und Wimbledon führen auch die am 14. Januar beginnenden Australian Open ab sofort einen Tie­break ein. Beim Spielstand von 6:6 im fünften Durchgang bei den Tennis-Herren und im dritten Satz bei den Damen werde es künftig einen Tiebreak geben, in dem für den Sieg allerdings mindestens zehn Punkte gewonnen werden müssen, teilten die Veranstalter am Freitag mit. dpa