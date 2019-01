später lesen Handball-Saarlandpokal Teilnehmer stehen fest für Pokal-Endturnier Teilen

Die RPS-Oberligisten HF Illtal und HSG Völklingen sowie die Saarlandligisten HG Saarlouis II und HSV Merzig/Hilbringen spielen am Ostermontag um den Handball-Saarlandpokal. Diese vier Teams setzten sich am Wochenende bei den Halbfinalturnieren in Homburg und Diefflen durch. red