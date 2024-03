Olympische Spiele 2024 Nach bitterem Aus für Isabel Lohau – Team Saarland für Paris schrumpft merklich

Isabel Lohau ist am Boden zerstört. „Das ist sportlich eine meiner bittersten Stunden“, sagt die Badmintonspielerin des 1. BC Bischmisheim über ihr vorzeitiges Olympia-Aus. Mixedpartner Mark Lamsfuß muss in der finalen Phase der Qualifikation verletzungsbedingt pausieren, so können Lohau und Lamsfuß die notwendigen Punkte für die Paris-Teilnahme nicht mehr sammeln.