Basketball-Oberliga : TBS besiegt den TuS auch mit einer Notlösung

„Es war ein Befreiungsschlag für meine Mannschaft“, sagt Trainer Gunter Gärtner, der am Sonntag mit dem Tabellenletzten SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous den Tabellendritten MJC Trier in der Südwesthalle in Bous mit 74:63 (32:42) besiegte. An diesem Samstag, 9. November, spielt der neue Tabellenvorletzte beim TV Illingen. Die Partie beim punktgleichen Tabellenachten beginnt um 20 Uhr im Schulzentrum in Illingen.