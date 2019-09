Jimmy Peter Lauter : Ein Mann, ein Wurf, ein Sieg

Der Sieggarant für den TBS Saarbrücken: Jimmy Peter Lauter nimmt in der Bruchwiesenhalle Maß, wirft dann auf den Korb – und erzielt einen seiner 31 Punkte beim 71:66-Erfolg gegen den ASC Theresianum Mainz II. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Basketball-Oberligist TBS Saarbrücken gewinnt dank einer Aufholjagd im letzten Viertel und dank des überragenden Jimmy Peter Lauter.

Es steht 66:66. Jimmy Peter Lauter vom Basketball-Oberligisten TBS Saarbrücken dribbelt mit dem Ball zum Korb. Es sind noch wenige Sekunden auf der Uhr. Das Publikum tobt, die Bruchwiesenhalle bebt. Die Spieler vom ASC Theresianum II kommen kaum mehr hinterher – sie haben müde Beine. Lauter sieht eine Lücke in der Abwehr. Er visiert den Korb an – und versenkt den Drei-Punkte-Wurf. 69:66 – das Spiel ist entschieden. Danach trifft Lauter noch zwei Mal von der Freiwurflinie aus. Gastgeber Saarbrücken gewinnt sein Heimspiel am Sonntag zum Saisonauftakt mit 71:66 (36:39).