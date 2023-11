Leipzig-Leihgabe Frederik Jäkel Darum hat die SVE einen unauffälligen Abwehr-Alleskönner

Nach dem Sturmlauf der SV Elversberg und dem 4:1-Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn ist die Elversberger Offensive in aller Munde – schnell, direkt, geradlinig und effizient. Das Gleiche trifft aber auch auf Spieler zu, die am vergangenen Samstag gar nicht so sehr im Fokus standen. Der 24-jährige Franzose Hugo Vandermersch ist seit Monaten als rechter Außenverteidiger eine Festung. Auch gegen Paderborn machte er seine Seite zu und schaltete sich immer wieder mit nach vorne ein. Torhüter Nicolas Kristof hat der SVE schon einige Punkte in dieser Saison gerettet. Am Samstag fiel er nicht besonders auf, war aber da, wenn man ihn brauchte.