2. Bundesliga SV Elversberg verliert gegen den KSC

Die SV Elversberg hat am Freitagabend die erste Niederlage in der noch jungen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Beim Karlsruher SC verlor die Mannschaft von Trainer Horst Steffen mit 2:3. Dabei konnte die SVE zwar zweimal einen Rückstand aufholen, verteilte aber, was die Gegentore angeht, Geschenke.