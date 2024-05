0:3-Niederlage Schwache Elversberger schenken Nürnberg den Klassenerhalt

Vor 34 000 Zuschauern in Nürnberg feuerte die Heimelf den ersten Torschuss ab. In der 16. Minute hielt der 18-jährige Can Uzun aus 16 Metern drauf und SVE-Torhüter Nicolas Kristof wehrte den Ball mit einer starken Parade ab. Nachdem die Elversberger in der Anfangsphase mehr vom Spiel hatten, kamen die Nürnberger nach dem ersten Torschuss immer besser ins Spiel. In der 21. Minute probierte es Uzun aus 18 Metern, verfehlte das SVE-Tor aber um zwei Meter. Horst Steffen gefiel das passive Verhalten seiner Spieler überhaupt nicht. Lautstark und wild gestikulierend war der 55-Jährige an der Außenlinie aktiv und versuchte, seine Jungs zu motivieren. Steffen hatte unter der Woche gesagt, dass die SVE trotz des bereits sicheren Klassenerhalts auch an den letzten beiden Spieltagen Vollgas geben wird – also auch gegen die noch abstiegsgefährdeten Nürnberger. Doch der Vollgas-Plan ging nicht auf.