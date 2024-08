2. Fußball-Bundesliga Welche zwei Neuzugänge gleich im SVE-Kader gegen den Karlsruher SC stehen

Elversberg · SV Elversberg tritt an diesem Freitag in der 2. Liga beim Karlsruher SC an. Und im Kader sind gleich zwei neue Gesichter.

22.08.2024 , 17:18 Uhr

Die Neuzugänge Lukas Petkov (links) und Muhammed Damar werden an diesem Freitag in Karlsruhe im SVE-Kader stehen. Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann