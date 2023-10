Unentschieden gegen Holstein Kiel „Das fühlt sich so ein bisschen wie ein Sieg an“ – SVE nach fünf Spielen ungeschlagen

So etwas hat die SV Elversberg seit mehr als fünf Jahren nicht mehr erlebt. Absolute Chancenlosigkeit, nur hinterher laufen, keine zweiten Bälle und mit viel Glück und einem überragenden Torhüter Nicolas Kristof stand es zur Pause des Zweitligaspiels bei Holstein Kiel „nur“ 0:1. „An so einen Druck und so ein einseitiges Spiel kann ich mich nicht erinnern. Das war wie in einem Pokalspiel und wir waren der Außenseiter. Wir waren hilflos“, sagte SVE-Rechtsaußen Manuel Feil, der am Sonntag 29 Jahre alt wurde.