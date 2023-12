DFL-Verhandlung mit Investor Umstrittener Milliarden-Deal der Bundesliga-Klubs – so hat die SV Elversberg abgestimmt

Fußball-Zweitligist Sportvereinigung Elversberg hat am vergangenen Montag in für einen neuen Investor bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gestimmt. „Wir haben in den Gremien unseres Vereins intensiv darüber beraten und haben auch mit Vertretern der Fans gesprochen. Für uns als kleinerer Verein mit einer relativ hohen Abhängigkeit von den zukünftigen Medienerlöse, war die Zustimmung für uns am Ende alternativlos“, sagt Marc Strauß, Vorstand Verwaltung und Vereinsentwicklung bei der SV Elversberg.