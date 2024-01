2. Fußball-Bundesliga Härtetest für die SVE gegen RB Salzburg

Steffen blickt gelassen auf den ersten Test zurück. „Wir hatten im Vorfeld ein paar taktische Dinge trainiert, an deren Umsetzung es noch etwas hapert. Als wir die Taktik ein bisschen verändert haben, hat es sofort funktioniert“, sagt der Trainer. Auch am Freitagmorgen stand wieder Taktik-Training ohne große Belastung auf dem Programm. Am Freitagnachmittag war trainingsfrei. „Wir steuern unsere Belastung sehr dosiert und bewusst. Es ist wichtig, dass das richtige Maß an Belastung dann kommt, wenn der Körper der Spieler ausreichend erholt ist“, erklärt Steffen.