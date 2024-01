2:2 gegen Hannover 96 Rückrundenstart: Warum die Systemumstellung bei der SV Elversberg Folgen hatte

Siebter 0:1-Rückstand in Folge – nach großem Kampf und starkem Spiel das Ergebnis zu einer 2:1-Führung gedreht und am Ende zum fünften Mal in dieser Saison eine Führung verspielt. Die SV Elversberg hat am Samstag beim 2:2 gegen Hannover 96 im ersten Rückrundenspiel der 2. Bundesliga die Hinrunde in 90 Minuten zusammengefasst. „Ich sage, ein 2:2 gegen Hannover ist für uns ein gutes Ergebnis. Nach 45 Minuten können wir froh sein, dass wir nur 0:1 zurückliegen. Nach 90 Minuten ist der Punktgewinn absolut verdient, und wir hätten am Ende sogar gewinnen können“, sagte SVE-Trainer Horst Steffen.