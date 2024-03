Entscheidung gefallen SVE verlängert Vertrag mit Lukas Pinckert

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Verteidiger Lukas Pinckert um drei Jahre bis Sommer 2027 verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstagnachmittag mit. „Ich will hier weiter Gas geben und mit dem Team so erfolgreich wie möglich sein“, sagte Pinckert.