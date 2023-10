Die SV Elversberg, die Mannschaft der Stunde in der 2. Fußball-Bundesliga, hat am Sonntag ihren vierten Sieg in Folge verpasst. Beim 1:1 (1:1) an der heimischen Kaiserlinde gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth verspielte die SVE stattdessen zum vierten Mal in dieser Saison eine Führung.