2. Fußball-Bundesliga SVE leiht Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim aus

In der Saison 2022/2023 kam der zentrale und offensive Mittelfeldspieler demnach sowohl in der Regionalliga Südwest (20 Spiele, 16 Torbeteiligungen) als auch in der Bundesliga (sechs Einsätze) zum Einsatz. Um mehr Spielpraxis auf höherem Niveau zu erhalten, wechselte der 20-Jährige in der vergangenen Saison auf Leihbasis in die 2. Bundesliga zu Hannover 96. Auf internationaler Ebene hat der 20-Jährige in den vergangenen Jahren darüber hinaus elf Länderspiele für die deutschen Junioren-Nationalmannschaften (U18 bis U20) bestritten und dabei sieben Tore erzielt.