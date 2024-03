Vertrag bis Sommer 2027 SV Elversberg bestätigt ersten Neuzugang für die kommende Saison

In Freiberg gehört Gerezgiher aktuell zu den Leistungsträgern. Bei 36 Pflichtspiel-Einsätzen kommt er auf 18 Torbeteiligungen, zwölf davon waren Tore, weitere sechs Torvorlagen. Als U17-Spieler kam Gerezgiher erstmals zu SGV Freiberg, wechselte anschließend, bis zur U19, zum SV Sandhausen. Nach weiteren Stationen in der Oberliga bei Wormatia Worms und dem FSV Bietigheim-Bissingen, schloss sich der Offensivspieler im Sommer 2022 dann zunächst für ein halbes Jahr dem VfB Stuttgart II in der Regionalliga Südwest an, ehe er dann im Januar 2023 innerhalb der gleichen Liga zum SGV Freiberg zurückkehrte.