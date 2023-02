Dritte Liga : 3:0 – Elversberg marschiert weiter in Richtung 2. Bundesliga

Die Euphorie nach dem Sieg im Saarderby war bei der SV Elversberg groß. Mit entsprechend breiter Brust empfing Elversberg am Samstag die Gäste aus Oldenburg.

Vierter Sieg in Folge, davon die letzten drei Spiele zu null gewonnen - der Abstand auf einen Nichtaufstiegsplatz wird immer größer (14 Punkte). Bei der SV Elversberg gehen einem so langsam aber sicher die Superlative aus. An diesem Samstagnachmittag gewann der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga sein Heimspiel gegen den Tabellen-Fünfzehnten VfB Oldenburg mit 3:0.

SVE knüpft gegen Oldenburg an Saarderby-Sieg an

SVE-Trainer Horst Steffen musste seine Startelf nach dem 4:0-Sieg beim 1. FC Saarbrücken auf einer Position ändern. Topstürmer Luca Schnellbacher fällt mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk noch Wochen aus. Für ihn spielte am Samstag Kevin Koffi von Beginn an. Kapitän Kevin Conrad saß genau wie Semih Sahin auf der Bank. Vor 4082 Zuschauern machte die SVE gegen Oldenburg genau dort weiter, wo sie gegen Saarbrücken aufgehört hat – dominierende Spielanlage, schnelles Kombinationsspiel und gute Chancenverwertung.

In der 3. Minute schoss SVE-Offensivspieler Nick Woltemade aus fünf Metern noch über das Oldenburger Tor, aber in der 8. Minute zappelte der Ball im Netz. Nach einem hohen Flugball von Thore Jacobsen kam Woltemade wieder fünf Meter vor dem Tor an den Ball und zimmerte das Spielgeräte unter die Querlatte zum 1:0. Die SV Elversberg war der Truppe aus dem Norden in allen Belangen überlegen. So gut wie jedes Mittelfeldduell ging an die Saarländer und nach einer halben Stunde hatten drei Oldenburger bereits die Gelbe Karte gesehen (Jakob Bookjans, Manfred Starke, Marc Stendera).

SVE macht Oldenburger Bemühungen zunichte

Und Woltemade hatte zu dem Zeitpunkt schon zum zweiten Mal getroffen. Nach einer Dreier-Kombination zwischen Jannik Rochelt, Manuel Feil und Woltemade drückte Woltemade den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 über die Linie (17.). Das erste Ausrufezeichen von den Gästen gab es erst im zweiten Durchgang. In der 49. Minute schoss Jakob Bookjans aus kurzer Distanz an den Pfosten des SVE-Tores. Kommt der VfB Oldenburg jetzt noch einmal und setzt alles auf eine Karte?