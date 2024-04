Abstiegskampf der 2. Bundesliga „Wollten ein Gegentor in jedem Fall vermeiden“ – die SVE geht in kleinen Schritten zum großen Ziel

Die Sportvereinigung Elversberg ist dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga ein kleines Stück näher gekommen. Am vergangenen Samstag gab es gegen den 1. FC Magdeburg zwar nicht den erhofften Sieg, aber mit dem 0:0 immerhin einen Punkt und kein Gegentor. Der Abstand zu den direkten Abstiegsrängen bleibt bei sieben Punkten. „Wir wollten ein Gegentor in jedem Fall vermeiden, und das haben wir geschafft. Wir nehmen den einen Punkt und schauen, dass wir die anderen Punkte in den nächsten Spielen holen“, sagte SVE-Trainer Horst Steffen nach dem Spiel.