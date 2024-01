2. Fußball-Bundesliga In der Sonne gegen den Trainingslager-Fluch – SVE bestreitet Winter-Vorbereitung in Spanien (Fotos)

Vom ersten sonnigen Trainingslager-Tag im südspanischen Mijas (zwischen Malaga und Marbella) hat der ganz große Teil des Fußball-Zweitligisten SV Elversberg am Montag nichts mitbekommen. Die Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam kamen erst um 18 Uhr im La Cala Resort-Hotel mitten in den Bergen von Mijas an. Auch an ein Training war nicht mehr zu denken, da der Trainingsplatz keine ausreichende Flutlichtanlage hat.