Klassenverbleib ist sicher „Niederlage nervt mich immer noch“ – SV Elversberg gegen Nürnberg Vollgas geben

Elversberg · Fußball-Zweitligist SV Elversberg will zum Abschluss beim 1. FC Nürnberg und gegen den Karlsruher SC Siege einfahren. In der Theorie kann die Mannschaft in den letzten beiden Spielen auch noch eine Negativ-Premiere unter Horst Steffen verhindern.

10.05.2024 , 14:11 Uhr

Elversbergs Trainer Horst Steffen (links) bespricht sich hier mit seinem Rechtsaußen Manuel Feil. Foto: IMAGO/eu-images/IMAGO

Von Heiko Lehmann