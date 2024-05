„Einer der intelligentesten Spieler, die ich jemals trainiert habe“ Warum Horst Steffen von Kevin Koffi schwärmt

„Koffi, Kevin Koffi, Kevin Koffi“, skandierten 8000 Elversberger Fans am Sonntag nach dem 4:2-Sieg gegen Hertha BSC in der 2. Fußball-Bundesliga. Publikumsliebling Kevin Koffi tanzte unter dem Applaus seiner Teamkollegen alleine im Strafraum vor der Tribüne der Heimfans. Auch eine Stunde nach dem Spiel donnerten die Kevin-Koffi-Rufe durch den VIP-Bereich in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.