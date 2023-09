Osnabrück-Trainer Schweinsteiger vor Keller-Duell „Die SVE wurde in dieser Liga knallhart bestraft“

Bessere Spielanlage als der Gegner, schlechte Chancenverwertung und unglückliche Gegentore – diese drei Fakten treffen nicht nur auf die SV Elversberg zu, sondern auch auf den VfL Osnabrück. Beide Mannschaften sind denkbar unglücklich in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet, und so kommt es am fünften Spieltag zu einem Duell der Kellerkinder.