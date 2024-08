Vom FC Augsburg SV Elversberg verpflichtet weiteren Bundesliga-Spieler

Lukas Petkov kam in den vergangenen anderthalb Spielzeiten auf Leihbasis für die Spvgg. Greuther Fürth 44 Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz (drei Tore, drei Vorlagen). „Es ist schon beeindruckend, wie sich die SVE zuletzt entwickelt hat. Ich erinnere mich an viele Spiele aus der vergangenen Saison, in denen die Mannschaft auch als Aufsteiger begeistert und schönen, mutigen Fußball gespielt hat“, sagte Petkov und will diese Saison mit der SV Elversberg weiter angreifen.