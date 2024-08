Neuzugänge neun und zehn in diesem Sommer Neue Power für die Offensive – für diese Rekordsummen schlägt die SVE auf dem Transfermarkt zu

Die SV Elversberg hat in dieser Woche mal richtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nachdem der Fußball-Zweitligist am vergangenen Dienstag die Leihe von Offensivspieler Muhammed Damar (TSG Hoffenheim) bekannt gab, kamen am Mittwoch die nächsten beiden Offensivspieler. Vom Bundesligisten FC Augsburg wechselt Lukas Petkov an die Kaiserlinde und hat einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben. Der 23-Jährige kann auf der rechten und linken Offensivseite eingewechselt werden und ist der bisherige Rekordtransfer der SVE.