Testspiel SV Elversberg unterliegt trotz starkem Einsatz gegen Hoffenheim

Ein Klassenunterschied war vom Anpfiff an nicht zu erkennen. Beide Teams starteten mit einem sehr aggressiven Spiel und hohem Pressing, klare Torchancen blieben jedoch aus. Die Hoffenheimer Führung resultierte erneut aus einer Standardsituation. Bereits in der vergangenen Saison in der 2. Liga kassierte die SVE eine Vielzahl von Gegentoren nach Standardsituationen. Auch beim 4:1-Sieg am vergangenen Wochenende im Test gegen KAS Eupen fiel der Gegentreffer nach einem Eckball. In der 15. Minute in Zuzenhausen führte die TSG einen Eckball kurz aus. Den anschließenden flachen und schnellen Ball lenkte Fellhauer zum 0:1 ins eigene Tor. Die Verteidigung von Standardsituationen dürfte in der letzten Woche vor dem Saisonstart im Fokus stehen.