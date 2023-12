Zweite Niederlage in Serie Fehlende Effizienz und bitteres Lehrgeld

Die SV Elversberg musste am Sonntag das zweite Advents-Lehrgeld in der 2. Fußball-Bundesliga in Folge bezahlen. Gegen den 1. FC Nürnberg verlor die Mannschaft von Trainer Horst Steffen mit 0:1. Dabei war die SVE ähnlich wie am ersten Advent in Berlin das überlegene Team, das aber eine Vielzahl an guten Möglichkeiten nicht nutzte. „Wir waren vor allem in der zweiten Halbzeit klar besser, haben aber das Tor nicht gemacht. Wir hatten Pech beim Abschluss und Nürnberg hatte einen starken Torhüter“, sagte Horst Steffen.