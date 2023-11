Nach sieben Spielen ohne Niederlage „Eine der besten Mannschaften der Liga“ – Spitzenreiter St. Pauli ist für die SVE eine Nummer zu groß

Partystimmung an der Kaiserlinde – und das, obwohl die SV Elversberg am vergangenen Freitag das Topspiel der 2. Bundesliga mit 0:2 gegen den FC St. Pauli verloren hat. Nach dem Spiel feierten die Fans die Elversberger Mannschaft, die zuvor sieben Spiele in Folge nicht verloren hatte. „Wir müssen heute akzeptieren, dass St. Pauli als souveräner Tabellenführer die abgeklärtere Mannschaft war und nicht unverdient gewonnen hat.