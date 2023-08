2. Bundesliga Haushoch gegen Düsseldorf verloren - SV Elversberg zahlt viel Zweitliga-Lehrgeld

Horst Steffen reagierte in der Pause und brachte Schnellbacher für Faghir und Joseph Boyamba für Manuel Feil. Die Neuen sorgten sofort für neuen Schwung. Man spürte, dass die SVE noch nicht aufgegeben hatte. Boyamba kam in der 55. Minute zwölf Meter vor dem Tor frei an den Ball, brauchte aber zu lange, um abzuschließen und wurde geblockt. In der 60. Minute schoss Jannik Rochelt aus fünf Metern über das Düsseldorfer Tor. In der 68. Minute gab es den nächsten Doppelwechsel bei der SVE. Luca Dürholtz kam für Thore Jacobsen ins Mittelfeld und Frederik Jäkel für Kevin Conrad in die Innenverteidigung. Und viel unglücklicher hätte Jäkels Einstand in der SVE-Abwehr nicht sein können. Gleich mit der ersten Aktion foulte die 22-jährige Leihgabe des Bundesligisten RB Leipzig Düsseldorfs Christos Tzolis im Strafraum. Schiedsrichter Michael Bacher pfiff sofort Elfmeter. Tzolis trat selber an und erhöhte auf 0:4 (71.).