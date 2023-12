2. Bundesliga „So ein Spiel habe ich selten erlebt“– Die SVE lässt in Berlin die Effizienz vermissen

Was für ein verrücktes Spiel der SV Elversberg in der Bundeshauptstadt. Die SVE verlor an diesem Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:5 bei Hertha BSC. Dabei konnte es für die Saarländer in Berlin nicht unglücklicher laufen. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen war über weite Strecken der Partie klar besser und hatte eine Vielzahl an guten Torchancen. Am Ende gab es eine Packung. „Wir waren in den vergangenen Wochen vor dem gegnerischen Tor sehr effizient. Heute hat es nicht so gut geklappt. Trotzdem haben wir richtig gut gespielt und kombiniert“, sagte SVE-Trainer Horst Steffen und schüttelte mit dem Kopf. „So ein Spiel habe ich selten erlebt“, ergänzte der 54-Jährige. Er musste die erkrankten Luca Schnellbacher (gar nicht im Kader) und Semih Sahin (Bank) sowie den gelb-gesperrten Carlo Sickinger ersetzten. Für die drei spielten Paul Wanner, Thore Jacobsen und Kapitän Kevin Conrad von Beginn an.