Torhüter und Verteidiger fallen aus Nach Verletzungsschock muss die SV Elversberg jetzt improvisieren

Das Verletzungspech scheint Fußball-Drittligist SV Elversberg in der vorentscheidenden Saisonphase treu zu bleiben. Wie der Tabellenführer an diesem Freitag mitteilte, fallen zwei weitere Leistungsträger längerfristig aus. Torhüter Nicolas Kristof zog sich am vergangenen Dienstag beim 1:1 gegen den TSV 1860 München einen Bänderriss in der Schulter zu und muss mehrere Wochen pausieren.