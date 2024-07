2. Fußball-Bundesliga Verlässt jetzt auch noch dieser Leistungsträger die SV Elversberg?

Sommerschlussverkauf beim Fußball-Zweitligisten SV Elversberg? So hat es jedenfalls den Anschein. Nachdem in dieser Woche Jannik Rochelt für 1,5 Millionen Euro an den Ligakonkurrenten Hannover 96 verkauft wurde, steht nun womöglich der Transfer eines weiteren Topspielers bevor.