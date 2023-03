SV Elversberg 15 bis 20 Millionen Euro: Die Ursapharm-Arena wird zum Schmuckkästchen

Kommt der souveräne Tabellenführer der 3. Fußball-Liga doch noch ins Straucheln? Die SV Elversberg hat erstmals in dieser Saison aus zwei Spielen nur einen Punkt geholt, und zudem herrschte bei den Elversberger Spielern gerade nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Montag gegen den SV Waldhof Mannheim kollektive Ratlosigkeit. An diesem Samstag, 14 Uhr, gastiert nun der Tabellenletzte SV Meppen mit seinem neuen Trainer Ernst Middendorp an der Kaiserlinde.