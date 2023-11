2. Bundesliga Spitzenreiter St. Pauli stoppt Höhenflug der SV Elversberg

Der FC St. Pauli musste verletzungsbedingt auf Abwehrchef Eric Smith verzichten. In der ausverkauften Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (10 150 Zuschauer) entwickelte sich vom Anpfiff an ein taktisches Geplänkel. Die Innenverteidiger des FC St. Pauli Karol Mets, Adam Dzwigala und Hauke Wahl standen teilweise mit dem Fuß auf dem Ball in der eigenen Hälfte und warteten, bis die Elversberger angriffen. Die SVE-Angreifer taten den Hanseaten diesen Gefallen aber nicht, und so wurde es eine zähe Anfangsphase.