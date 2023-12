2. Bundesliga SV Elversberg unterliegt 1. FC Nürnberg nach hartem Kampf

Es war auch die letzte Aktion von Mathenia, der in der 68. Minute mit Muskelproblemen ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Carl Klaus direkt von der Bank zwischen die Pfosten. Da der Wechsel minutenlang dauerte, war der Elversberger Spielfluss gebrochen. Plötzlich kamen die Nürnberger stärker auf und hatten drei gute Freistoß-Situationen um den Elversberger Strafraum herum. Alle drei Situationen brachten aber nichts ein. Dafür aber die Aktion in der 83. Minute. Nürnberg konterte, Jan Gyamerah passte flach in den SVE-Strafraum und dort verwandelte Hayashi aus fünf Metern eiskalt zum 0:1 (83.). Wie schon in Berlin wurde der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Die Elversberger wirkten am Ende kraftlos und konnten auch in der achtminütigen Nachspielzeit die Partie nicht mehr drehen.